Илон Маск ответил на критику из-за жеста на инаугурации Трампа

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в социальной сети X (ранее — Twitter) критику в свой адрес из-за жеста, который он продемонстрировал во время парада после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Напомним, что Маск показал жест, который многие пользователи сети сочли похожим на нацистское приветствие. Этот эпизод вызвал бурную реакцию в обществе и в прессе, отмечает РИА «Новости».



— Честно говоря, им нужны более эффективные грязные приемы. Нападки в духе «вы все Гитлеры» так надоели, — написал Маск в ответ на обвинение.

Миллиардер также прикрепил к своему посту старую публикацию, в которой он предсказывал, что Демократическая партия начнет кампанию против него после его перехода в лагерь республиканцев.

Рената Валеева