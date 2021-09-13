В Казани продают здание медцентра и гостиницы за $1,5 миллиона

Причина продажи — реализация инвестиций

Как стало известно «Реальному времени», недалеко от центра Казани, по ул. Аэропортовской, 27, продается трехэтажное здание гостиницы и медицинского центра. Его стоимость оценили в 115 млн рублей ($1,58 миллиона).

В здании расположены гостиница Mini Hotel Altair и клиника инновационной медицины «Рахат». Общая площадь составляет 1 тыс. «квадратов», с чистовой отделкой и с лифтовой грузопассажирской шахтой на восемь мест. Здание расположено на земельном участке площадью 8 соток, который огорожен забором. Продавец заверяет, что вокруг объекта имеется парковка на 20 машино-мест, где ведется видеонаблюдение.



На первом этаже здания работает клиника инновационной медицины «Рахат». В ней, как сообщает продавец, имеется семь лицензированных кабинетов с медицинским оборудованием и т. д.

Продавец заверяет, что 60 постояльцев ждут комнаты с хорошей отделкой, качественным ремонтом и мебелью. Фото arkoweb.ru

Двухзвездная гостиница Mini Hotel Altair располагается на втором этаже. Клиентов в ней готовы разместить в 24 номерах. Продавец заверяет, что 60 постояльцев ждут комнаты с хорошей отделкой, качественным ремонтом и мебелью.

Как удалось выяснить «Реальному времени», причиной продажи здания является реализация инвестиций.

— Инвестиции сделали, запустили гостиницу и медцентр, вот продаем, — сообщил изданию продавец.

«Рахат» Шафикова

Как выяснило «Реальное время», Mini Hotel Altair и «Рахат» объединяет один собственник — Ильхам Шафиков. Он же выступает их единоличным учредителем.

По данным системы «СПАРК Интерфакс», ООО «Отель «Рахат» зарегистрировано Шафиковым в ноябре 2016 года с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. В прошлом году выручка компании составила почти 2,2 млн рублей, прибыль — 135 тыс. рублей. За год до этого, в 2019-м, доход отеля оценивался в 3 млн 697 тыс. рублей.



ООО «Клиника инновационной медицины «Рахат» зарегистрировано в январе 2017 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Выручка компании в прошлом году составила 323 тыс. рублей, а чистая прибыль оценивается всего в 36 тыс. рублей. Чистые активы компании в 2020 году зарегистрированы в размере 104 тыс. рублей.

ООО «Клиника инновационной медицины «Рахат» зарегистрировано в январе 2017 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Фото medrahat.ru

Как сообщается на сайте самой медорганизации, работающей в продаваемом здании, лицензия на осуществление медицинской деятельности выдана Минздравом России 3 октября 2019 года. Клиника предоставляет достаточно широкий спектр услуг — УЗИ, ЭКГ, косметология, массаж и т. д.

Судебных дел ни за гостиницей, ни за медцентром нет — они не привлекались в качестве ответчиком и сами не инициировали разбирательств. Отель к тому же получает поддержку как субъект малого и среднего предпринимательства.

Сам Шафиков является бывшим директором казанского ООО «ТБС-Универсал», основным видом деятельности указаны отделочные строительные работы. Кроме того, вместе со своим отцом Фагимом Шафиковым и неким Александром Щербаковым он был совладельцем ООО «Витим», которое занималось оптовой продажей непродовольственных товаров. Там же он был директором. Однако «Витим» ликвидировали в 2019-м. Ликвидатором указан Фагим Шафиков.

«Сожители» гостиницы и медцентра

По юридическому адресу клиники «Рахат» (ул. Аэропортовская, д. 27, офис 2) расположено также ООО «Фаворит +», основным видом деятельности которого указано производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Учредителем и единоличным собственником компании указан Равиль Ахметзянов. Связи со своим «сожителем» у него нет.

«Фаворит +» зарегистрирован позже клиники «Рахат» — в декабре 2018 года. В пандемийный 2020-й компании удалось получить выручку в 10,96 млн рублей и прибыль в размере 672 тыс. рублей. За 2019 год зарегистрирован доход в 13,5 млн рублей.

У Mini Hotel Altair, как выяснило «Реальное время», тоже есть «сожитель». По юридическому адресу ООО «Отель «Рахат» (ул. Аэропортовская, д. 27, офис 1) в январе 2019 года зарегистрировано ООО «Авант». Директором и совладельцем компании, основным видом деятельности которой указано строительство жилых и нежилых зданий, является Андрей Спиридонов. Ее он делит с Михаилом Кирсановым. Обоим принадлежат равные доли — по 50%.

Татьяна Демина