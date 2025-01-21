Татарстанцам рассказали, зачем нужно обязательное чипирование собак

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С целью сокращения количества бездомных животных в Татарстане ввели обязательную регистрацию собак. Об этом сегодня заявил начальник управления ветеринарии кабмина Алмаз Хисамутдинов. До 1 июля 2025 года все владельцы собак в регионе должны провести чипирование своих питомцев, напомнили в ГТРК «Татарстан»

Владельцам, не зарегистрировавшим своих питомцев до 1 июля, могут отказать в обслуживании в государственных ветеринарных клиниках.

— Если собака по истечении первого июля этого года у вас не чипирована и вы обратились в государственную клинику, возможно, вам откажут в ветеринарном обслуживании, — пояснил руководитель федерации спортивно-прикладного собаководства РТ Олег Пырков.

Регистрация собак проводится в государственных ветеринарных клиниках. Все данные вносятся в единую систему «Меркурий». По мнению кинолога Дмитрия Дудкина, регистрация также поможет понять потребности собак разных пород и создать для них комфортные условия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обязательная регистрация поможет выявить реальное число владельцев собак, что будет полезно при проектировании жилых комплексов с площадками для выгула. Кроме того, чипирование позволит отследить и контролировать численность бездомных животных. Куратор проекта «Дог-френдли Татарстан» Дарья Раек отмечает, что частный сектор является основным источником бездомных собак, и регистрация поможет решить эту проблему.

Самое главное, чипирование позволит вычислить нерадивых хозяев, которые выбрасывают своих питомцев на улицу. Процедура чипирования безболезненна для животного и проводится один раз. Микрочип вводится в область холки. С помощью чипа можно будет узнать данные о здоровье собаки и контакты владельца в случае потери животного.

Рената Валеева