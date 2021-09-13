Россияне пожаловались на сбой в работе Apple Store

Жители России пожаловались на сбой в работе Apple Store. О проблемах свидетельствуют и данные сайта Downdetector.

Пользователи жалуются, что не могут скачать приложения из Apple Store. Эта функция им недоступна. Кроме того, поступают жалобы на то, что Apple Store невозможно обновить.

В компании Apple сообщили, что на ее стороне проблемы отсутствуют. Тем временем в России абоненты «Ростелекома», «Мегафона» и МТС могут скачать приложения только через VPN.

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По данным сайта Downdetector, сбои в работе Apple Store наблюдаются с полудня. Их пик пришелся на 16 часов.

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Судя по карте на сайте Downdetector, массовые сбои отмечены в Москве. В других городах России жалоб поступает меньше. По данным «Реального времени», сбои в работе Apple Store наблюдаются и в Казани. Проблемы возникли и у жителей других стран — в Германии, Польше и Венгрии.

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Напомним, уже завтра компания Apple проведет осеннюю онлайн-презентацию. Ожидается, что среди новинок покажут новую модель iPhone.



Татьяна Демина