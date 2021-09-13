Талибы* заявили о готовности возобновить авиасообщение с Россией

Движение «Талибан»* хочет возобновить авиасообщение с Россией и Турцией. Об этом сообщил представитель политофиса Сухейль Шахин.

— Да, мы хотим, чтобы авиасообщение возобновилось с обеими странами. Я не знаю подробностей о дате возобновления, но мы хотим, чтобы эти рейсы начались, — приводит «РИА Новости» его слова.

Шахин затруднился ответить на вопрос о том, ждут ли талибы* гуманитарной помощи от этих стран.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане. По его словам, не до конца ясно, как приход к власти талибов* скажется на региональной и глобальной безопасности.

Ранее представители движения приглашали Россию на церемонию объявления нового правительства Афганистана. Директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявлял, что российский посол в Кабуле планирует посетить церемонию объявления нового правительства. При этом Россия не принимала участия в запланированной на 8 сентября встрече по Афганистану на уровне глав МИД, которую проводили страны «большой семерки» (G7).



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

