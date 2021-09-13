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Талибы* заявили о готовности возобновить авиасообщение с Россией

17:32, 13.09.2021
Талибы* заявили о готовности возобновить авиасообщение с Россией
Фото: wikipedia.org

Движение «Талибан»* хочет возобновить авиасообщение с Россией и Турцией. Об этом сообщил представитель политофиса Сухейль Шахин.

— Да, мы хотим, чтобы авиасообщение возобновилось с обеими странами. Я не знаю подробностей о дате возобновления, но мы хотим, чтобы эти рейсы начались, — приводит «РИА Новости» его слова.

Шахин затруднился ответить на вопрос о том, ждут ли талибы* гуманитарной помощи от этих стран.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане. По его словам, не до конца ясно, как приход к власти талибов* скажется на региональной и глобальной безопасности.

Ранее представители движения приглашали Россию на церемонию объявления нового правительства Афганистана. Директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявлял, что российский посол в Кабуле планирует посетить церемонию объявления нового правительства. При этом Россия не принимала участия в запланированной на 8 сентября встрече по Афганистану на уровне глав МИД, которую проводили страны «большой семерки» (G7).

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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