Госдума ужесточила штрафы за продажу детям табака и вейпов до 2 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Госдума на пленарном заседании приняла в окончательном, третьем чтении законопроект, значительно повышающий административные штрафы за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов. Штрафы для юридических лиц могут достигать двух миллионов рублей.

Законопроект, внесенный группой депутатов всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, вносит изменения в статью 14.53 КоАП РФ, сообщил спикер в своем телеграм-канале.

Теперь за продажу несовершеннолетним табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для их потребления установлены следующие штрафы для:

граждан — от 200 до 300 тысяч;

должностных лиц — от 500 до 700 тысяч;

юрлиц — от 1,5 до 2 млн рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

За несоблюдение ограничений в сфере розничной торговли табачными изделиями штрафы составят для:

граждан — от 10 до 20 тысяч (повторно от 20 до 30 тысяч);

должностных лиц — от 30 до 50 тысяч (повторно от 50 до 90 тысяч);

юрлиц — от 90 до 120 тысяч рублей (повторно от 120 до 150 тысяч рублей).

За оптовую или розничную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции, табака сосательного (снюса) предусмотрены штрафы для:

граждан — от 150 до 200 тысяч;

должностных лиц — от 300 до 500 тысяч;

юрлиц — от 1 до 1,5 млн рублей.

Рената Валеева