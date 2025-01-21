В Гидрометцентре Татарстана предупредили о метели и сильном ветре
Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий на территории региона в период с вечера 21 января по утро 22 января 2025 года.
Согласно прогнозу синоптиков, вечером 21 января, ночью и утром 22 января местами по республике ожидается метель с ухудшением видимости до 1—2 км. Также прогнозируется сильный северо-западный ветер с порывами до 16—21 м/с (в городе Казани порывы могут достигать 18 м/с).
Подробнее о погоде в дневные и ночные часы до 26 января — в материале.
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