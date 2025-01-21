В Татарстане на трех участках федеральной трассы М-7 ввели ограничения

Фото: Максим Платонов

В связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный снег, ветер и ограниченную видимость, с 17.00 мск в Татарстане ввели временные ограничения на движение для междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых автомобилей на трех участках федеральной трассы М-7 «Волга». Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ограничения затронут следующие участки:

М-7 «Волга» от км 829+000 до км 1166+710, проходящий через Москву, Владимир, Нижний Новгород, Казань и Уфу;

подъезд к Ижевску и Перми от км 0+000 до км 28+916;

обход Нижнекамска и Набережных Челнов на трассе М-7 от км 0+000 до км 89+400.

Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.

Напомним, что Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий на территории региона в период с вечера 21 января до утра 22 января 2025 года.

Анастасия Фартыгина