Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября, сообщает пресс-служба правительства России.



«Кроме того, с 21 сентября возобновляются полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы», — сказано в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

Также с 21 сентября Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией.

Маргарита Головатенко