Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября
Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября, сообщает пресс-служба правительства России.
«Кроме того, с 21 сентября возобновляются полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы», — сказано в сообщении.
Также с 21 сентября Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией.
Маргарита ГоловатенкоОбществоБизнесТранспорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым