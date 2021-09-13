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Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября

16:09, 13.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября, сообщает пресс-служба правительства России.

«Кроме того, с 21 сентября возобновляются полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы», — сказано в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

Также с 21 сентября Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией.

Маргарита Головатенко
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