Спортивный клуб Синтез
Общая информация
«Синтез» — мужской ватерпольный клуб из Казани.
Датой создания команды считается начало ноября 1974 года, когда был организован первый ватерпольный турнир на приз бассейна «Оргсинтез».
Достижения
чемпион России (2006—2007, 2020);
серебряный призёр чемпионата России (2005—2006, 2007—2008; 2009—2010; 2011—2012; 2012—2013; 2013—2014; 2015—2016; 2016—2017);
бронзовый призёр Чемпионата России (2004—2005, 2008—2009, 2010—2011, 2017—2018);
обладатель Кубка России 2005 и 2010 года;
чемпион РСФСР (1979—1980, 1984—1985, 1988—1989);
серебряный призёр РСФСР (1976—1977);
победитель Всероссийских молодёжных игр (1977, 1980);
обладатель ЛЕН-трофи (англ.) (2006—2007 (недоступная ссылка));
финалист ЛЕН-трофи (2005—2006, 2015—2016).
Президент клуба СК ВВС «Синтез» — Зиннуров Ирек Хайдарович.
Директор — Осмоловский Максим Леонидович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420080, 7 бассейн "Оргсинтез"
- Телефон: (843) 562-22-61
- Email: sintezwaterpolo@mail.ru
- Сайт: http://sintez-kazan.ru/
Дата последнего обновления: 19.10.2020