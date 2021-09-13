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Президентом ХК «Челны» назначен Фарид Салахов

15:07, 13.09.2021
Президентом ХК «Челны» назначен Фарид Салахов
Фото: hcchelny.com

Новым президентом ХК «Челны» стал руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов. Информация появилась на сайте клуба.

Должность вице-президента занял Игорь Крюков. Главный менеджер команды — Рустем Файзрахманов.

Фото: nabchelny.ru

В 2017—2020 годах Салахов был директором МУП «Предприятие автомобильных дорог». Он окончил КГУ в 2007 году по специальности «Юриспруденция».

Алексей Нечаев
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