Президентом ХК «Челны» назначен Фарид Салахов
Новым президентом ХК «Челны» стал руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов. Информация появилась на сайте клуба.
Должность вице-президента занял Игорь Крюков. Главный менеджер команды — Рустем Файзрахманов.
В 2017—2020 годах Салахов был директором МУП «Предприятие автомобильных дорог». Он окончил КГУ в 2007 году по специальности «Юриспруденция».
Алексей НечаевОбществоСпортХоккей Татарстан
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