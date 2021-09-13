Путин поручил выделять регионам России дополнительно не менее 8 млрд рублей в год на охрану лесов от пожаров

Президент России Владимир Путин поручил выделять регионам России дополнительно не менее 8 млрд рублей в год на охрану лесов от пожара. Указание дано правительству страны.

Средства регионам на лесоохрану планируется выделять ежегодно из федерально бюджета. Доклад правительство должно представить до 1 ноября, сообщается на сайте Кремля.

В августе сообщалось, что регионам России на защиту лесов и борьбу с пожарами направят 24 млрд рублей. Эти деньги необходимы, чтобы «нарастить возможности самих регионов в защите лесов и борьбе с пожарами», заявил Путин. Он обратил внимание, что необходимо извлечь уроки из ситуации с лесными пожарами в этом году и «кардинально усилить систему лесоохраны».

Фото: Максим Платонов (архив)

Крупные пожары в лесах этим летом произошли в Мордовии, Марий Эл, Башкирии, Якутии и других регионах России. В Татарстане по состоянию на 24 августа были зарегистрированы 1 009 термических точек и 746 случаев возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом. На аналогичную дату 2020 года были зафиксированы 602 термические точки и 249 случаев возгораний.

Татьяна Демина