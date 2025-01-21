Средняя стоимость тура за границу для россиян достигла 102 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Средняя стоимость путевки за границу в 2024 году составила 102 тыс. рублей, сообщил глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. По его словам, около 2,4—2,5 млн россиян приобрели комплексные туры.

Осауленко подчеркнул, что, несмотря на рост интереса к зарубежным поездкам, ряд факторов, таких как логистика, цены и курсы валют, сдерживают дальнейшее развитие рынка. Для сравнения, в 2019 году средняя стоимость тура составляла всего 41,6 тыс. рублей.

По предварительным данным, в 2024 году около 22 млн россиян отправились за границу, из них примерно 10 млн — туристы. Общий объем продаж комплексного турпродукта оценивается в 250 млрд рублей, что значительно превышает показатель 2019 года в 116,5 млрд рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Среди популярных направлений для российских туристов остаются Турция, Абхазия, Египет, Таиланд, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты и Китай.

Осауленко также добавил, что из 64 допандемийных маршрутов с прямыми рейсами из России на данный момент открыты 44, в то время как в мае 2022 года их было всего восемь.

Напомним, что в 2024 году количество визитов россиян на Мальдивы увеличилось на 7,7% по сравнению с предыдущим годом, установив новый рекорд, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).



Анастасия Фартыгина