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Из-за крупнейшего в России картельного сговора больницы Татарстана закупали медизделия по максимальным ценам

13:40, 13.09.2021 2
Из-за крупнейшего в России картельного сговора больницы Татарстана закупали медизделия по максимальным ценам
Фото: tatarstan.ru

Медицинские учреждения Татарстана были вынуждены заключать государственные контракты на закупку инъекционных игл, одноразовых шприцов и систем для переливания крови по максимальным ценам из-за крупнейшего в России картельного сговора, сообщает УФАС по РТ.

Картельный сговор раскрыли в УФАС по Ингушетии. Республика не единственная, кто закупал медицинские изделия по максимальным ценам при наличии возможности их оптимизации у участников сговора. Картельный сговор продолжался почти два года и затронул порядка семи тысяч закупок по всей России. Это могло привести к необоснованному росту цен на медизделия, соответственно, мог сократиться объем закупаемой продукции.

Установлено, что участники использовали правило «третий лишний». Двое участников были производителями российского товара, а остальные — иностранного. Они имитировали конкуренцию и подавали по два согласованных между собой предложения. Заявки остальных участников отклонялись, а сговорившиеся делили госконтракты между собой.

Признаки сговора на общую сумму порядка 9 млрд рублей выявили в действиях ООО «МЕДСПБ», ООО «Оптомед», ООО «Прайм» и еще двух индивидуальных предпринимателей. Их признали нарушившими Закон о защите конкуренции. Компаниям грозят административные штрафы в размере до 50% от начальной цены контрактов. Материалы дела передадут в правоохранительные органы.

В середине августа в УФАС РТ заявили, что больше половины проверенных госзакупок в республике прошли с нарушениями. Тогда с начала года в Татарстане из более 90 закупок нарушения нашли в 52.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:04
    Везде, куда ни ткни коррупция и срежтстрованные торги.
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  • Анонимно 14:18
    "Компаниям грозят административные штрафы" - насмешили, нет уже этих компаний и тем более денег
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