В следующем году ЕГЭ пройдет в допандемийном формате, если не будет новых волн COVID-19

Фото: Максим Платонов

В 2022 году ЕГЭ пройдет в обычном формате, если не будет очередных волн COVID-19, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что нужно будет посмотреть на ситуацию в стране осенью, пишет ТАСС. В прошлом году решения принимались подобным образом, добавил Музаев.

Фото: Максим Платонов

1 декабря 2021 года планируется проведение итогового сочинения, успешное написание которого является для одиннадцатиклассников допуском к ЕГЭ, сообщила в начале сентября пресс-служба Рособрнадзора.

Алексей Нечаев