В приложение «Госуслуги РТ 2.0» войдет «Народный контроль»

Фото: Мария Зверева

В этом году в Татарстане планируют провести ребрендинг мобильного приложения «Услуги РТ» — вместо него появятся «Госуслуги РТ 2.0». В состав новой цифровой платформы войдет и «Народный контроль», сообщил сегодня на брифинге в кабмине РТ первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Илья Начвин.

По его словам, привычные татарстанцам сервисы, доступные в «Услугах РТ», на сегодняшний день уже загружены на цифровой сервис «Локоло». Позже все они будут входить в «Госуслуги РТ 2.0».



Приложение «Локоло» призвано облегчить татарстанцам решение жилищных вопросов. Сегодня к нему подключены более 15 тыс. многоквартирных домов, 327 управляющих компаний и товариществ собственников жилья, 270 садовых некоммерческих товариществ.

Помимо этого, на новой платформе будет доступен «Госконсьерж» — новое приложение, которое позволит по видеосвязи получать услуги МФЦ.

Напомним, эту разработку анонсировали в декабре.



— Мы его в рабочем порядке называем «Госконсьерж». Это когда ты можешь позвонить в онлайн-формате сотруднику МФЦ и он у тебя примет заявление по любой госуслуге. То есть не нужно даже приходить в МФЦ или самому заполнять заявление. Ты звонишь, озвучиваешь свою проблему и в онлайн-формате получаешь госуслугу. Такое еще нигде в России не было реализовано, — говорил о нем замглавы Минцифры Татарстана Булат Габдрахманов.

Галия Гарифуллина