Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России по футболу

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«На этой неделе мне исполняется 31 год, и с возрастом мои травмы участились, что осложнило возможность выступления одновременно за сборную и клуб. Именно поэтому хочу сосредоточиться на выступлениях за свой клуб ЦСКА и дать возможность молодым футболистам играть в национальной команде. С моей точки зрения, так было бы справедливо», — объяснил свой уход Фернандес.

Он заявил, что помнит все 35 матчей в составе сборной России по футболу. «Я, мальчишка из Сан-Каэтано-ду-Сул, живу в России почти 10 лет и счастлив, что смог принести ей пользу», — говорится в открытом письме Марио Фернандеса болельщикам сборной.

В составе сборной России Фернандес дебютировал 3 сентября 2017 года. Он сыграл за команду 33 официальных матча и забил 5 голов. Вместе с российской сборной он дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. В заключительном матче турнира с Хорватией Фернандес сравнял счет за несколько минут до конца второго дополнительного тайма, впервые отличившись в официальной игре.



Татьяна Демина