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Путин не исключил ухода на карантин из-за заболеваемости коронавирусом в его окружении

14:31, 13.09.2021
Путин не исключил ухода на карантин из-за заболеваемости коронавирусом в его окружении
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не исключил ухода на карантин из-за заболеваемости коронавирусом. «Даже в моем окружении возникают проблемы с этим ковидом, надо разобраться, что там реально происходит», — заявил он.

«Мне самому скоро на карантин придется, очень много людей болеют», — сказал президент.

Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что изменения в график российского лидера из-за ситуации с коронавирусом на сегодняшний день пока не вносились. По его словам, Путин образно выразился о возможности уйти на карантин, пишет RT.

Первую прививку от коронавируса Путин сделал 23 марта. О том, что он получил вторую дозу вакцины от COVID-19, он сообщил 14 апреля. В конце июня он раскрыл, каким препаратом вакцинировался. Президент выбрал первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Обе процедуры проводились непублично. Путин объяснил это тем, что не хотел «обезьянничать».

Татьяна Демина
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