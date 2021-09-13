В Татарстане опередили границы охраны дома, в котором учился Муса Джалиль

Кабмин РТ утвердил границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значния «Дом, в котором в 1941 г. учился в военно-политическом училище поэт-патриот, Герой Советского Союза Муса Джалиль». Он расположен в Мензелинске по улице М. Джалиля,

дом 18. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Общая площадь объекта 82 тыс. квадратных метров. Разрешается проведение работ по сохранению и популяризации объекта культурного наследия. В документе сказано, что запрещается применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного наследия. Также нельзя сносить объекты капитального строительства, менять рельеф территории, устанавливать кондиционеры на здании и другое.

Фото: kpfu.ru

В плен к фашистам Муса Джалиль попал в июле 1942 года, получив ранение в боях под Мясным Бором (Волховский фронт). В 1943 году его арестовали и поместили в тюрьму Моабит, за год пребывания в которой Джалиль написал знаменитую книгу стихов — «Моабитские тетради». Информация о подвиге поэта и других подпольщиков из «Идель-Урала» поступила не сразу. В 1946 году МГБ СССР даже завело на него розыскное дело по подозрению в измене Родине и пособничестве врагу.

Но через некоторое время в СССР попали четыре тетради со стихами, написанными Мусой Джалилем в плену и в тюрьме перед казнью. Спасенные военнопленные рассказали о подвиге подпольщиков, среди которых был и Джалиль. Его тюремные стихи попали к поэту Константину Симонову, который их перевел и в 1953 году опубликовал в «Литературной газете». С татарского поэта сняли клеветнические обвинения, реабилитировали и посмертно удостоили звания Героя Советского Союза.

Алексей Нечаев