Юбилейная арка в парке имени Петрова в Казани обретет былой облик к лету
В Кировском районе Казани полным ходом идет реставрация Юбилейной арки, исторического сооружения, расположенного в парке имени Петрова. Работы по восстановлению этого архитектурного памятника планируют завершить уже к весне — лету 2024 года, отмечает мэрия города.
Реставрация внешней части арки стартовала в декабре прошлого года. На сегодняшний день специалисты провели очистку поверхности от старой отделки и готовятся к фасадным работам.
Комплекс работ включает в себя:
- выполнение отмостки по периметру сооружения;
- гидроизоляцию капитальной стены путем инъецирования и вертикальную гидроизоляцию;
- усиление фундаментов стен;
- точечный ремонт штукатурного слоя отделки фасадов и декоративных элементов;
- обновление кованых ворот и калиток;
- воссоздание утраченных профилей и деталей фасадов;
- замену металлических покрытий парапетов, аттика и отлива.
После завершения всех реставрационных работ территорию вокруг арки благоустроят, чтобы создать комфортную и эстетически привлекательную зону для отдыха.
Юбилейная арка, построенная в 1888 году по проекту архитектора Казанского порохового завода Ивана Котелова, является важным историческим объектом. При ее проектировании архитектор вдохновлялся обликом Триумфальной арки. Сооружение возвели на месте старой входной группы в жилой Пороховой городок при заводе.
В 2020 году Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия зафиксировал дефекты арки, на основании чего и было принято решение о реставрации. Разработка проектно-сметной документации завершилась в 2023 году, и после получения положительного заключения историко-культурной экспертизы начались работы по восстановлению этого значимого для города сооружения.
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