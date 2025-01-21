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Юбилейная арка в парке имени Петрова в Казани обретет былой облик к лету

11:57, 21.01.2025
Юбилейная арка в парке имени Петрова в Казани обретет былой облик к лету
Фото: Реальное время

В Кировском районе Казани полным ходом идет реставрация Юбилейной арки, исторического сооружения, расположенного в парке имени Петрова. Работы по восстановлению этого архитектурного памятника планируют завершить уже к весне — лету 2024 года, отмечает мэрия города.

Реставрация внешней части арки стартовала в декабре прошлого года. На сегодняшний день специалисты провели очистку поверхности от старой отделки и готовятся к фасадным работам.

Комплекс работ включает в себя:

  • выполнение отмостки по периметру сооружения;
  • гидроизоляцию капитальной стены путем инъецирования и вертикальную гидроизоляцию;
  • усиление фундаментов стен;
  • точечный ремонт штукатурного слоя отделки фасадов и декоративных элементов;
  • обновление кованых ворот и калиток;
  • воссоздание утраченных профилей и деталей фасадов;
  • замену металлических покрытий парапетов, аттика и отлива.
предоставлено мэрией Казани

После завершения всех реставрационных работ территорию вокруг арки благоустроят, чтобы создать комфортную и эстетически привлекательную зону для отдыха.

Юбилейная арка, построенная в 1888 году по проекту архитектора Казанского порохового завода Ивана Котелова, является важным историческим объектом. При ее проектировании архитектор вдохновлялся обликом Триумфальной арки. Сооружение возвели на месте старой входной группы в жилой Пороховой городок при заводе.

В 2020 году Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия зафиксировал дефекты арки, на основании чего и было принято решение о реставрации. Разработка проектно-сметной документации завершилась в 2023 году, и после получения положительного заключения историко-культурной экспертизы начались работы по восстановлению этого значимого для города сооружения.

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