Юбилейная арка в парке имени Петрова в Казани обретет былой облик к лету

Фото: Реальное время

В Кировском районе Казани полным ходом идет реставрация Юбилейной арки, исторического сооружения, расположенного в парке имени Петрова. Работы по восстановлению этого архитектурного памятника планируют завершить уже к весне — лету 2024 года, отмечает мэрия города.

Реставрация внешней части арки стартовала в декабре прошлого года. На сегодняшний день специалисты провели очистку поверхности от старой отделки и готовятся к фасадным работам.

Комплекс работ включает в себя:

выполнение отмостки по периметру сооружения;

гидроизоляцию капитальной стены путем инъецирования и вертикальную гидроизоляцию;

усиление фундаментов стен;

точечный ремонт штукатурного слоя отделки фасадов и декоративных элементов;

обновление кованых ворот и калиток;

воссоздание утраченных профилей и деталей фасадов;

замену металлических покрытий парапетов, аттика и отлива.

После завершения всех реставрационных работ территорию вокруг арки благоустроят, чтобы создать комфортную и эстетически привлекательную зону для отдыха.

Юбилейная арка, построенная в 1888 году по проекту архитектора Казанского порохового завода Ивана Котелова, является важным историческим объектом. При ее проектировании архитектор вдохновлялся обликом Триумфальной арки. Сооружение возвели на месте старой входной группы в жилой Пороховой городок при заводе.

В 2020 году Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия зафиксировал дефекты арки, на основании чего и было принято решение о реставрации. Разработка проектно-сметной документации завершилась в 2023 году, и после получения положительного заключения историко-культурной экспертизы начались работы по восстановлению этого значимого для города сооружения.