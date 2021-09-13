В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесли законопроект о восстановлении с 1 января 2022 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект внесли депутаты КПРФ. По их подсчетам, на индексацию пенсий работающим пожилым гражданам в следующем году потребуется из бюджета Пенсионного фонда РФ 681,3 миллиарда рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отдельно отметим, что сегодня аналогичный законопроект в Госдуму внесло Алтайское краевое законодательное собрание.

Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года.



В конце августа президент России Владимир Путин сообщал, что в следующем году в стране планируется провести индексацию пенсий на уровне выше инфляции.



О планах проработать вопрос о включении в бюджет на следующий год индексации пенсий для работающих пенсионеров СМИ писали еще в июле. По их данным, такое поручение дали главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития России Антону Котякову, Антону Силуанову и Максиму Решетникову.



Татьяна Леухина