В следующем году в Татарстане пройдет Российский венчурный форум

В следующем году в Татарстане планируют провести Российский венчурный форум. Мероприятие запланировано на 30-31 марта 2022 года. Его предложили провести НКО «Инвестиционно-венчурный фонд РТ» и Российская ассоциация венчурного инвестирования.

Кабмин РТ утвердил соответствующее распоряжение. Отмечается, что будет создан республиканский оргкомитет. Он должен будет до 30 декабря этого года разработать и утвердить план мероприятий. Форум состоится в МВЦ «Казань-Экспо». Ректорам вузов рекомендовано оказать содействие в организации мероприятия.

Фото: Максим Платонов

С 7 по 8 апреля 2021 года на территории МВЦ «Казань-Экспо» прошел юбилейный XV Российский венчурный форум. Его участниками стали около 3 тыс. человек и порядка 200 международных и российских инвесторов.



Алексей Нечаев