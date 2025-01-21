Владельцы неиспользуемых земель в Татарстане проявили интерес к продаже для инвестпроектов

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Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина сообщила, что владельцы неиспользуемых частных земель проявляют интерес к продаже своих активов для реализации инвестиционных проектов.

Однако процесс выкупа земель затрудняется из-за отсутствия четкого регламента работы с ними, и разработка таких правил станет одной из ключевых задач на 2025 год.

В прошлом году инвесторы смогли получить землю без торгов из республиканской собственности, что стало основой для 21 соглашения по бесплатному предоставлению участков, объем инвестиций по которым составил 353 млрд рублей.



Также Минуллина поделилась, что инвестор, планировавший освоить выпуск новой продукции в Татарстане, столкнулся с затяжным ожиданием ответа от одного из министерств республики, ответ на запрос о необходимости проекта пришел лишь через 8 месяцев. Инвестор интересовался состоянием внутреннего рынка и уровнем конкуренции, но получил лишь общую информацию.

По словам Минуллиной, такая медлительность со стороны отраслевых ведомств затрудняет взаимодействие с российскими инвесторами и может негативно сказаться на привлекательности региона для новых проектов.

Напомним, что использование муниципального имущества принесло Казани рекордные 5,3 млрд рублей в 2024 году. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина