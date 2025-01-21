Алексея Тарабукина назначили председателем Совета молодежи ПАО «КАМАЗ»

Алексей Тарабукин стал новым председателем Совета молодежи ПАО «КАМАЗ». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее он занимал должность заместителя и и. о. главы Центрального района Набережных Челнов, а с мая 2023 года работал в блоке безопасности компании, где отвечал за взаимодействие с иностранными гражданами. Также Тарабукин возглавлял Всероссийский студенческий производственный отряд «КАМАЗ», который был создан недавно.

Вместе с назначением Тарабукина Ксения Ахмедзянова, ранее исполнявшая обязанности председателя Совета молодежи, теперь займет должность его заместителя. Изменения в руководстве совета направлены на усиление работы с молодежью и развитие инициатив в рамках предприятия.

Напомним, что КАМАЗ вошел в топ-3 по продажам крупнотоннажных грузовиков. По итогам 2024 года в России реализовали 124 тыс. новых грузовых автомобилей, из которых 102 тыс. составляют крупнотоннажные (HCV) модели.



Анастасия Фартыгина