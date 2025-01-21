Путин — Си Цзиньпину: Россия и Китай стремятся к многополярному миру

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели сегодня переговоры в формате видеоконференции, сообщает РИА «Новости». В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ряд ключевых вопросов двустороннего и международного сотрудничества.

Владимир Путин заявил, что Россия и Китай совместно выступают за построение более справедливого многополярного миропорядка и работают в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом.

— Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом, — подчеркнул российский лидер.

Президент России также отметил, что Россия вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай.

— Пять лет назад вместе с вами дали старт работе газопровода «Сила Сибири». Сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа, — сказал Путин. Газ поставляется по магистральному газопроводу «Сила Сибири», протяженностью около трех тысяч километров.

Кроме того, Путин подчеркнул успешную реализацию совместных проектов в различных сферах.

— Успешные совместные проекты реализуются в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях, — заявил он, обращаясь к председателю КНР Си Цзиньпину.

Ранее Путин заявил о заинтересованности России в совместном кинопроизводстве с Китаем.

— Было бы правильно познакомить зрителей с этой историей совместной. Но, кроме всего прочего, наши деятели искусства делают это очень красиво, на самом высоком уровне, — подчеркнул президент.

Рената Валеева