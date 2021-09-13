Питерский адвокат развернул дело о банкротстве «дочки» «Камгэсэнергостроя»

Фото: Елена Сунгатова / art16.ru

Первая инстанция не учла всех обстоятельств

Дело о банкротстве «дочки» известного челнинского застройщика АО «Камгэсэнергострой» — ООО «Камгэс-стройград» — направили на новое рассмотрение. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд несколько дней назад отменил решение нижестоящей инстанции о завершении конкурсного производства и направил дело о банкротстве на новое рассмотрение. Жалобу подал Тохир Мазитов — известный питерский адвокат и кредитор «Камгэс-стройграда».

Компанию признали банкротом в марте 2018 года по заявлению ООО «Строительная компания «Вентана». Согласно отчету конкурсника, был сформирован реестр требований кредиторов: в состав второй очереди включены кредиторы с общей суммой требований 5,1 млн рублей, в состав третьей очереди — 225 млн рублей, при этом реестр требований кредиторов не погашался. Это связано с тем, что все деньги от продажи имущества — 4,8 млн — ушли на проведение конкурсного производства.

Арбитражный суд Татарстана, закрывая дело о банкротстве, не учел того, что в суд направлено на новое рассмотрение заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Фото: Максим Платонов

— Согласно представленным в материалы дела доказательствам, иного имущества у должника не имеется. Счета закрыты. На основании п.9 ст.142 Закона о банкротстве требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными, — говорится в определении суда.

Однако есть одно «но» — Арбитражный суд Татарстана, закрывая дело о банкротстве, не учел того, что в суд направлено на новое рассмотрение заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. В итоге дело отправили на новый пересмотр.

Конкурсный управляющий Ильназ Сабиров воздержался от комментариев по делу.

«Конкурсный управляющий ничего не делал в рамках производства»

Адвокат Тохир Мазитов, по чьей жалобе апелляционная инстанция и вернула дело о банкротстве на новое рассмотрение, был более многословен

— Я конкурсный кредитор, у меня интерес вернуть свои затраченные деньги. Конкурсный управляющий ничего не делал в рамках конкурсного производства. Они взыскали 130 миллионов рублей, эти 130 миллионов фактически подарили мошенникам, которые вывели из этой компании 130 миллионов рублей. Определение есть 19 июня 2019 года, Арбитражный суд Татарстана удовлетворил требование о признании сделки недействительной в виду отсутствия встречного предоставления. Отсутствие встречного предоставления, чтобы вам было понятно, это когда тупо взяли деньги вывели из компании и направили в другую компанию. Они направили деньги в «Камэгэс-Инжиниринг», которая впоследствии была признана банкротом», — заявил он изданию.

Адвокат отметил, что буквально сегодня подал новое заявление о признании бездействия нынешнего конкурсного управляющего Ильназа Сабирова и прошлого Евгения Грабалина — адвокат просит солидарно просит взыскать с Грабалина и Сабирова 6,6 миллиона. Эта сумма реестровых требований Мазитова.

— Так-то это все на чистой мой профессиональный юридический взгляд кажется, что это просто мошенничество какое-то, — заметил адвокат.

Другого решения, по словам Мазитова, быть не могло — так как заявился еще один кредитор, 7 сентября кассационная инстанция, Арбитражный суд Поволжского округа, отменил решение об отказе в привлечении собственника к субсидиарной ответственности.

— Схема отработана — сначала они создают дочерние предприятия, сливают туда деньги, а потом их банкротят, привлекают к исполнению своих заказов, а потом подрядчики просто остаются не у дел. Напрямую договоров не заключают, а заключают с дочерними предприятиями, — пояснил адвокат.

Мазитов направил и заявление о мошенничестве в следственное управление УМВД по Казани, но дело было не возбуждено

Дарья Пинегина