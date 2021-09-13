Питерский адвокат развернул дело о банкротстве «дочки» «Камгэсэнергостроя»
Первая инстанция не учла всех обстоятельств
Дело о банкротстве «дочки» известного челнинского застройщика АО «Камгэсэнергострой» — ООО «Камгэс-стройград» — направили на новое рассмотрение. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд несколько дней назад отменил решение нижестоящей инстанции о завершении конкурсного производства и направил дело о банкротстве на новое рассмотрение. Жалобу подал Тохир Мазитов — известный питерский адвокат и кредитор «Камгэс-стройграда».
Компанию признали банкротом в марте 2018 года по заявлению ООО «Строительная компания «Вентана». Согласно отчету конкурсника, был сформирован реестр требований кредиторов: в состав второй очереди включены кредиторы с общей суммой требований 5,1 млн рублей, в состав третьей очереди — 225 млн рублей, при этом реестр требований кредиторов не погашался. Это связано с тем, что все деньги от продажи имущества — 4,8 млн — ушли на проведение конкурсного производства.
— Согласно представленным в материалы дела доказательствам, иного имущества у должника не имеется. Счета закрыты. На основании п.9 ст.142 Закона о банкротстве требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными, — говорится в определении суда.
Однако есть одно «но» — Арбитражный суд Татарстана, закрывая дело о банкротстве, не учел того, что в суд направлено на новое рассмотрение заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. В итоге дело отправили на новый пересмотр.
Конкурсный управляющий Ильназ Сабиров воздержался от комментариев по делу.
«Конкурсный управляющий ничего не делал в рамках производства»
Адвокат Тохир Мазитов, по чьей жалобе апелляционная инстанция и вернула дело о банкротстве на новое рассмотрение, был более многословен
Адвокат отметил, что буквально сегодня подал новое заявление о признании бездействия нынешнего конкурсного управляющего Ильназа Сабирова и прошлого Евгения Грабалина — адвокат просит солидарно просит взыскать с Грабалина и Сабирова 6,6 миллиона. Эта сумма реестровых требований Мазитова.
— Так-то это все на чистой мой профессиональный юридический взгляд кажется, что это просто мошенничество какое-то, — заметил адвокат.
Другого решения, по словам Мазитова, быть не могло — так как заявился еще один кредитор, 7 сентября кассационная инстанция, Арбитражный суд Поволжского округа, отменил решение об отказе в привлечении собственника к субсидиарной ответственности.
— Схема отработана — сначала они создают дочерние предприятия, сливают туда деньги, а потом их банкротят, привлекают к исполнению своих заказов, а потом подрядчики просто остаются не у дел. Напрямую договоров не заключают, а заключают с дочерними предприятиями, — пояснил адвокат.
Мазитов направил и заявление о мошенничестве в следственное управление УМВД по Казани, но дело было не возбуждено
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