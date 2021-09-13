В Казани по решению суда на три месяца закрыли кафе Eclair

Вахитовский районный суд Казани на три месяца закрыл кафе Eclair. Там в начале сентября гости заразились сальмонеллезом.

Кроме того, владельца заведения, расположенного на ул. Кремлевской, обязали выплатить штраф за несоблюдение антиковидных ограничений. Его сумма составила 50 тыс. рублей.

Установлено, что сотрудники Eclair работали без масок, у них не проверялась температура. Не все помещения кафе были оборудованы бактерицидной лампой, сообщает telegram-канал Mash Iptash.

Фото: yandex.ru

Напомним, в начале сентября в Управление Роспотребнадзора по Татарстану поступило 20 экстренных обращений о случаях кишечной инфекции — как сообщили «Реальному времени», все заболевшие побывали в кафе Eclair. Сальмонеллу нашли у повара и официанта. Их отстранили от работы.

Позже стало известно, что Управление Роспотребнадзора по Татарстану готовит коллективный иск в защиту прав потребителей, которые пострадали при отравлении 1—3 сентября в кафе Eclair. Посетителям заведения следует обратиться в управление с заявлением и приложить копии материалов (сюда входят чеки, квитанции, назначение или заключение врача).



Татьяна Демина