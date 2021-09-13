В Ростуризме прогнозируют восстановление внутреннего турпотока к допандемийному уровню в 2021 году

Фото: Максим Платонов (архив)

В Ростуризме прогнозируют восстановление внутреннего туристического потока к уровню допандемийного 2019-го по итогам текущего года. Об этом во время поездки в Казань сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

Полное восстановление турпотока прогнозируется при условии активной динамики. По предварительным данным Ростуризма, в январе-июле 2021 года по стране путешествовали 31,5 млн человек.

«Это люди, которые хотя бы на одну ночь останавливались в отелях. <...> Примерно столько же туристов путешествуют и не останавливаются в гостиницах», — рассказала Догузова. По ее словам, общее количество туристов, ездивших по России в этом году, составляет примерно 63 миллиона.

Фото: Максим Платонов (архив)

Догузова заявила, что в Россия зарегистрированы одни из лучших в мире показателей по внутреннему туризму, пишет ТАСС.

Сегодня в столицу Татарстана прибыл первый субсидированный чартерный рейс «Москва — Казань». Новые чартеры организованы также в Тюменскую область. «Казанский и тюменские чартеры позволят сэкономить туристам стоимость перелета, которая по ним будет снижена в итоге в 1,5—2 раза. Кроме того, в цену чартеров войдет стоимость всего тура, то есть экскурсий, проживания и даже трансфер в аэропорту», — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина