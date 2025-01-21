Каток в парке «Черное озеро» в Казани возобновит свою работу

Фото: Максим Платонов

Каток в парке «Черное озеро» возобновит свою работу. После вынужденного закрытия из-за потепления ледовая площадка снова готова принять посетителей. Об этом сообщала пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани.

Сегодня, 21 января, каток и пункт проката будут открыты с 12.00 до 22.00. Технический перерыв с 17.00 до 18.30.

Напомним, 19 января из-за аномально теплой погоды каток в парке «Черное озеро» был закрыт.