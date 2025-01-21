ГАИ Татарстана призывает водителей избегать поездок из-за плохой погоды

Фото: Мария Зверева

Госавтоинспекция МВД по Татарстану настоятельно рекомендует жителям республики воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов в связи с ухудшением погодных условий.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения инспекция советует по возможности отказаться от использования личного транспорта.

В условиях неблагоприятной погоды соблюдение правил дорожного движения становится особенно критичным. ГАИ напоминает всем водителям о важности внимательного отношения к дорожной обстановке и строгого соблюдения ПДД для предотвращения аварий и обеспечения безопасности на дорогах.

Напомним, что Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий на территории региона в период с вечера 21 января до утра 22 января 2025 года.

Анастасия Фартыгина