Олег Смолин высказался против ограничения на прием в университеты из колледжей без ЕГЭ

По его мнению, такие изменения усложнят получение высшего образования детям из семей с невысоким доходом

Фото: Максим Платонов

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин высказался против законопроекта, согласно которому выпускники колледжей без сдачи ЕГЭ смогут поступать только на специальности, соответствующие профилю полученного среднего профессионального образования (СПО). По его мнению, такие изменения усложнят получение высшего образования детям из семей с невысоким доходом.



— После 9 класса в старшую школу у нас идет примерно 40% ребят, а в систему СПО — 60%. Из них порядка 18% получают рабочие специальности, никакого продолжения обучения по своей специальности в вузе они иметь не могут. Если они захотят получить высшее образование, всем им придется сдавать ЕГЭ. Путь из рабочих в инженеры, например, этот проект полностью закрывает, — заявил он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще 82% студентов колледжей учатся на специалистов среднего звена. Многие из них намерены впоследствии поступить в университеты на вечернею или заочную форму обучения, подчеркнул спикер. Только половина выбирает специальности, соответствующие профилю СПО.

— Теперь им предлагают сдать ЕГЭ. Нетрудно понять, что сделать это им гораздо труднее, чем школьникам. В системе СПО внимание уделяется профессиональному образованию. Объем занятий по тем предметам, которые придется сдавать на ЕГЭ, гораздо меньше, чем в школе, — считает Смолин.

Он добавил, что в колледжи чаще всего поступают дети из семей с низкими и средними доходами. «Я бы назвал этот законопроект законом о кухаркиных детях», — заключил спикер.



Напомним, упомянутый законопроект внесли на рассмотрение Госдумы в конце декабря 2024 года. Вскоре его поддержало Министерство науки и высшего образования России.

Галия Гарифуллина