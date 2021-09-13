В первом полугодии объем инвестиций в Татарстан вырос почти на 23%

Татарстан в первом полугодии текущего года привлек 140 млрд рублей инвестиций, что больше на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.



По ее словам, сложившаяся тенденция говорит о восстановлении инвестиционных проектов, пусть и медленными темпами.

Минуллина отметила, что лидерами по привлечению инвестиций в основной капитал республики из внебюджетных источников стали Нижнекамский, Альметьевский и Елабужский районы. Среди аутсайдеров — Спасский, Рыбно-Слободский и Тетюшский районы, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В следующем году в Татарстане планируют провести Российский венчурный форум. Мероприятие запланировано на 30—31 марта 2022 года.

Маргарита Головатенко