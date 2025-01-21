В 2024 году татарстанцы подали более 97,8 тыс. обращений в «Народный контроль»

Фото: Мария Зверева

В 2024 году татарстанцы подали 97,8 тыс. обращений в «Народный контроль». Из них были положительно решены более 76 тыс., что составляет 78%. Об этом сообщила на брифинге об итогах работы цифровых платформ обратной связи с населением уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская.

Наиболее популярными направлениями стали «Благоустройство и инфраструктура» (41,5 тыс. обращений), «Дороги» (34,3 тыс.), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (8,9 тыс.), ТКО (4,3 тыс.), «Транспорт» (2,5 тыс.), «Экология» (1,3 тыс.), «Торговля (1,1 тыс.), «Здравоохранение» (1 тыс.).

Кроме того, в прошлом году жители Татарстана подали более 120 тыс. жалоб в социальных сетях. Эту информацию передавали в органы власти. В среднем в республике ежемесячно обрабатывали 10 тыс. сообщений, подчеркнула Сабурская.

Напомним, за первые шесть месяцев 2024 года татарстанцы подали в «Народный контроль» 21 жалобу, связанную с коррупционными преступлениями и правонарушениями. Всего за первое полугодие на сервис поступило более 53 тыс. обращений.



Галия Гарифуллина