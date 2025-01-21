Глава Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ об обманутых в Татарстане дольщиках: «Это региональная проблема»

Фото: Максим Платонов

Глава Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что проблема обманутых дольщиков в Татарстане — «это проблема региональная». Такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции.

— Мы ввели эскроу-счета. Это наша профильная зона ответственности, мы с этим отработали. То, о чем говорите вы, больше вопрос к финансистам, правоохранительным органам, — сказал он журналистке, которая задала вопрос о семьях, ставших жертвами мошенников. — Я 30-го [января] буду в Татарстане, в том числе по этому вопросу, [чтобы узнать], как республика справляется с этой проблемой.

По словам Пахомова, выдача разрешения на строительство и контроль за ним, в том числе за ИЖС, отданы на откуп регионов.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— На протяжении последних нескольких лет мы системно передавали регионам максимальное количество полномочий в строительном блоке, чтобы ускорить процессы, в первую очередь административные. Сегодня пришло время разобраться, как они с этим справляются, — заявил спикер.

Он сообщил, что пока не готов анонсировать системное государственное решение с учетом того, что это региональная проблема. Если вовремя на нее реагировать, то можно избежать негативных последствий, уверен Пахомов. В заключение спикер подчеркнул, что республика справляется со сложившейся ситуацией: «Татарстан — тот регион, который моментально нашел решение этого вопроса и движется в правильном направлении».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, в декабре прошлого года на прямой линии с президентом России журналистка из Татарстана задала вопрос о поддержке обманутых участников индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Тогда жертвами мошенников стали сотни семей.

В тот же день в пресс-службе раиса Татарстана заверили, что главе республики известно об этой проблеме. Жалобы на неисполнение своих обязательств застройщиком ООО «Таунхаусы и дома» были поданы в мае 2024-го. Рустам Минниханов попросил правоохранительные органы проверить подрядчика. Стало известно, что речь идет о строительстве индивидуальных жилых домов.

В апреле 2024 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Обвиняемыми стали четыре человека. Двоих поместили под стражу, еще двоих — под домашний арест. На их имущество в размере 38 млн рублей наложили арест.



В январе Владимир Путин назвал обман татарстанцев «жульнической операцией».

— Мы с вами это обсуждали на прямой линии в декабре. Вы слышали вопрос из Татарстана по поводу обманутых дольщиков. Как я и предполагал, это жульническая операция, которая была совершена без учета специальных эскроу-счетов по объектам ИЖС, — заявил он.



Галия Гарифуллина