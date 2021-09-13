Немецкий регулятор получил документы на сертификацию «Северного потока — 2»
Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию трубопровода «Северный поток — 2» как независимого газотранспортного оператора. На их рассмотрение потребуется до четырех месяцев, пишет RT.
После этого их передадут на рассмотрение Еврокомиссии, сообщил пресс-секретарь германского агентства Фите Вульф.
Напомним, строительство «Северного потока — 2» завершили утром 10 сентября, в 8.45. Последнюю трубу газопровода уложили в начале прошлой недели.
Поставки газа по трубопроводу «Северный поток — 2» «Газпром» может начать уже с 1 октября этого года. Прокачивать газ по обеим ниткам трубопровода планируется уже к 1 декабря 2021 года. Сроки поставок газа в газотранспортную систему Европы определит регулятор Германии.
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