Башкирская неделя: курдское кафе, «молочная битва» с Татарстаном и выстраивание вертикали

События недели в Башкортостане: Мурзагулов собирает медиахолдинг, мэр Уфы борется с шаурмой, выборы муфтия отложили

На минувшей неделе, весьма богатой на события и громкие заявления, «Реальное время» разбиралось, каких затрат потребует новая задача Ростислава Мурзагулова по объединению госСМИ Башкирии в монолитный холдинг. В то же время в Сибае разгорелся очередной межнациональный конфликт: местные башкиры возмутились дракой в курдском кафе, однако в полиции утверждают, что владельцы заведения не имеют отношения к потасовке. Татарстан и Башкирия сошлись в борьбе за «немецкий» молокозавод ценой 15 миллиардов. Вечное противостояние республик проявилось еще в одном аспекте: Хабиров обошел Минниханова в рейтинге «Медиалогии». А вот новый мэр Уфы уже успел разочаровать жителей. Он объявил войну «трамвайчикам» с шаурмой. Как и предполагало «Реальное время», в ДУМ РБ отложили выборы муфтия республики на следующий год.

«Медиамагнат» Мурзагулов

Еще в конце октября врио главы Башкирии Радий Хабиров назначил главой совета директоров АО «Башинформ» одного из своих ключевых соратников — Ростислава Мурзагулова. Помимо этого, Хабиров подписал указ, в соответствии с которым под координацией «Башинформа» объединятся ГУП «ТРК «Башкортостан», ГУП «Издательский дом «Республика Башкортостан», а также ГКУ «Информационные технологии», АО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана», ГАУ «Киностудия «Башкортостан».

Аналитическая служба «Реального времени» подсчитала, что суммарная выручка компаний, входящих в состав нового холдинга, в 2017 году составила около 914 млн рублей. При этом их валовый убыток достиг показателя в 655 млн рублей. Тем не менее благодаря значительным «прочим доходам» у предприятий «Башинформа» наблюдается чистая прибыль в размере 15 млн рублей.

Эта тривиальная история привела к митингу, на который вышли не менее 300 человек. Фото vk.com



Сибай: башкурды против курдов

В прошлые выходные Башкирию опять сотряс конфликт между «приезжими» и «местными». Если в прошлом месяце башкирские парни повздорили с чеченцами, то на этот раз жители Сибая выступили против курдов-езидов. Пьяная драка в курдском кафе привела к митингу, на котором башкиры требовали наказать гостей с Ближнего Востока.

Все началось с потасовки двух баймакских ребят в кафе, расположенном в Сибае. Они повздорили с посетителем и вышли выяснять отношения на улицу. После чего конфликт возник уже с владельцами заведения, рассказывают сами участники драки. В результате они были избиты.

Внезапно эта тривиальная история привела к митингу, на который вышли не менее 300 человек. Они требовали как-то наказать приезжих.

Политолог и общественный деятель Раис Тайбугин, к слову, уроженец Баймакского района, рассказал «Реальному времени», что конфликты между местными башкирами и курдской диаспорой периодически возникают в Зауралье. Он подчеркнул, что межнациональные отношения ухудшаются при неправильной работе властей как на местном, так и на республиканском уровне.

Казань и Уфа в борьбе за инвестора

Интересы Татарстана вновь пересеклись с братским Башкортостаном. Обе республики сошлись в борьбе за право предоставить площадку для крупнейшего российского производителя сырого молока ГК «Эконива-АПК Холдинг» немецкого бизнесмена Штефана Дюрра.

Размер инвестиций оценивается в 10—15 млрд рублей. Молокозавод может разместиться или в татарстанской Бугульме, или в башкирском Белебее. Однако обе республики могут остаться ни с чем — третьим вариантом стал Оренбург.

В компании заявляют, что пока все три региона имеют равные шансы. Во всех них компания уже запланировала строительство ферм, которые будут поставлять молоко для завода.

Хабиров занял первое место в рейтинге среди глав ПФО, потеснив постоянного лидера — Минниханова. Фото glavarb.ru

Подход Хабирова

В то же время соревнование двух республик проявилось и в рейтингах их руководителей. Врио главы РБ Радий Хабиров обогнал президента Татарстана Рустама Минниханова в рейтинге медиавлияния, составленном компанией «Медиалогия». К слову, в Башкирии теперь собираются внедрять систему «Инцидент менеджмента» — платный продукт «Медиалогии». Таким образом, Хабиров занял первое место в рейтинге среди глав ПФО, потеснив постоянного лидера — Минниханова. Уже на следующий день последний выложил совместное фото с Хабировым, что можно расценивать как позитивное отношение к успехам соседа.

Успех нового руководителя Башкирии объясняется тем, что он активно борется с недостатками управления, отчитывает чиновников различных уровней, акцентирует внимание на проблемах как Уфы, так и отдаленных районов республики, что не остается без внимания прессы.

За прошедшую неделю он за один день отправил в отставку министра экологии и назначил ему замену. Кроме того, «башлык» запретил чиновникам использовать слово «невозможно», ввел в правительстве «здравчас» и заявил, что госслужащие делают жизнь людей лучше только перед приездом начальства.

Говоря о Хабирове, стоит также вспомнить о его команде: на минувшей неделе Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Александра Сидякина. Теперь он официально перешел на полную ставку руководителя администрации главы РБ.

Также рулевой региона заменил главу Минэкологии Илдара Хадыева на Мирхайдара Фатхуллина. А накануне Хабиров посетил Туймазинский район и пообщался с встречающими его кортеж пикетчиками, которые пожаловались на нарушения со стороны местных властей при расселении ветхого и аварийного жилья.

Одной из самых резонансных новостей этой недели стала реакция нового мэра Уфы Ульфата Мустафина на один из пунктов сети «Вкусный трамвайчик». Фото: скриншот — Google Maps

Мэр и шаурма

Одной из самых резонансных новостей этой недели стала реакция нового мэра Уфы Ульфата Мустафина на один из пунктов сети «Вкусный трамвайчик». Жители Уфы удивились тому напору, с которым глава администрации обрушился на эти «трамвайчики».

«Прямо напротив Горсовета, у нас никто на такие вещи не смотрит, что ли?» — сказал градоначальник.

После того, как мэр раскритиковал эти заведения, пользователи заметили, что один из «трамвайчиков» возле Гостиного двора эвакуируют. Многие решили, что чиновники принялись спешно убирать все точки этой сети. Однако, по некоторым данным, этот «трамвай» был перенесен в другое место.

На фоне этого скандала горадминистрацию покинул пресс-секретарь мэра Камиль Юлаев. Его место занял Марсель Байдавлетов, которого называют членом команды Ростислава Мурзагулова.

Также появилась информация о кандидате на должность вице-мэра Уфы по строительству. Это кресло прочат Аскату Хайруллину, топ-менеджеру треста БНЗС. Напомним, что бывший вице-мэр Александр Филиппов находится под следствием. Однако он не признает вину в растрате 1,6 млрд рублей.

Между тем мэрия продолжает свою работу. Власти города продлили два автобусных маршрута, перешли на новый режим освещения улиц

Выборная карусель

Президиум Духовного управления мусульман Республики Башкортостан решил перенести выборы муфтия Башкирии. Съезд, на котором планировалось избрать нового председателя муфтията, проведут не в этом, а в следующем году.

О возможном переносе выборов в религиозной организации «Реальное время» писало еще на прошлой неделе. Изначально отчетно-выборный съезд ДУМ РБ планировалось провести 21 ноября 2018 года. Однако смена власти в республике внесла сомнения в ряды имамов, а кураторы задумались о коррективах в сроках голосования.

Урбанист поздравил горожан с уходом мэра Ирека Ялалова. Также он вспомнил про дом Видинеева, о котором уже писал. Фото: ProUfu.ru



Уфа и Одуван

Известный блогер Илья Варламов посвятил очередной пост Уфе. И он вновь негативен. Урбанист поздравил горожан с уходом мэра Ирека Ялалова. Также он вспомнил про дом Видинеева (Веденеева), о котором уже писал (и сообщало «Реальное время»). Одуван (как прозвали блогера за характерную прическу) обратил внимание на план освоения территории исторического квартала, к которому относится и дом Видинеева, уже пострадавший от пожара и разрушающийся последние несколько лет.

«А недавно я зашел на сайт администрации Уфы и увидел раздел «Уфа завтра». А завтра не будет в Уфе никакого дома Веденеева. И всего квартала не будет. Вместо них будет громада многофункционального комплекса в сочетании с лубочными фасадами-новоделами «под старину», — написал Варламов (орфография и пунктуация сохранены).

Закончил он мрачным прогнозом, что «скоро от города ничего не останется».

Карим или Гареев

В разгар проекта по присвоению аэропортам России имен выдающихся деятелей общественники в Башкирии выступили против одного из ключевых литераторов республики. Они направили письмо с просьбой не называть воздушные ворота Уфы именем писателя и поэта Мустая Карима.

Позиция активистов такова: башкирский литератор уже увековечен — его именем названы улицы и различные учреждения. Они предложили больше внимания уделить летчику Мусе Гарееву, дважды Герою Советского Союза. К слову, третьим в шорт-листе значится имя Салавата Юлаева.

Более того, в соцсетях разгорелись бурные обсуждения. Часть пользователей уже упрекнули аффилированные издания в очернении имени Гареева и чиновников в подтасовках при голосовании в пользу поэта и давлении на учителей и школьников, чтоб те голосовали за Мустая Карима. Если еще несколько дней назад с заметным отрывом лидировал летчик-герой, то теперь на первое место вырвался башкирский писатель. Некоторые выразили подозрения, что за подобными махинациями стоят приближенные Тимербулата Каримова — главы города Плеса Ивановской области, внука поэта и зятя Игоря Сечина.

Председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев опубликовал снимок меню в столовой республиканского парламента. Фото gsrb.ru

Столовая Курултая, повышение главы МВД РБ и «нефтяной парашют» Хамитова

Председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев опубликовал снимок меню в столовой республиканского парламента. По его словам, он хотел «развеять миф о дешевой столовой для депутатов». Судя по комментариям в социальных сетях, миф он не развеял. Цены действительно оказались ниже, чем во многих городских точках общепита.

На фоне скандала с изнасилованием в полицейском участке Уфы президент РФ Владимир Путин повысил в звании главу МВД РБ Романа Деева. С этой недели он официально генерал-лейтенант полиции.

Бывший глава республики Рустэм Хамитов выдвинут в совет директоров «Башнефти». Таким образом, подтверждается информация о его возможном назначении главой этого совета.

А вот бывший вице-премьер РБ Фанзиль Чингизов, поставленный на этот пост Хамитовым за несколько недель до ухода в отставку, возглавил Гафурийский район. В родной Кармаскалинский он вернуться не смог, поскольку там главу уже выбрали.

Республиканского оператора программы капремонта возглавил Ринат Даминов. Бывший замглавы администрации Стерлитамака на прежнем месте курировал именно сферу строительства и ЖКХ.

Тем временем Фонд жилищного строительства потребовал от правительства республики и Минфина РБ 1 млрд рублей. Предприятие подало в суд соответствующий иск о взыскании задолженности.

Следком возбудил уголовное дело по факту выдачи просроченного инсулина в детской клинической больнице Башкирии. Поставки лекарств в этом году являются одной из самых болезненных тем для властей республики.

В Нижнекамске прошел Курултай башкир Татарстана. На нем председателем национально-культурной автономии башкир РТ уже в третий раз был избран известный врач Гали Хасанов.