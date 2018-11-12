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Бывший вице-премьер Башкирии возглавил Гафурийский район

19:04, 12.11.2018

Бывший зампред правительства Башкирии Фанзиль Чингизов назначен главой Гафурийского района.

Об этом со ссылкой на источники сообщает ProUfu.ru.

Напомним, что он ушел с поста вице-премьера после возвращения в республику Радия Хабирова, занявшего должность врио главы РБ.

Чингизов занимал пост заместителя премьер-министра республики около месяца. До этого он руководил Кармаскалинским районом с 2011 по 2018 год. Предполагалось, что после ухода из республиканского правительства он вернется в родной район, однако его место занял Альфир Сабиров.

ОбществоВласть Башкортостан
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