Радий Хабиров: «Чиновники делают жизнь людей лучше только перед приездом начальства»
Врио главы Башкирии Радий Хабиров раскритиковал систему взаимодействия работы между жителями и чиновниками. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.
Глава республики отметил, что у каждого чиновника «есть возможности делать жизнь людей лучше», но пока «они делают это только перед приездом начальства».
В качестве примера Хабиров привел сообщение из небольшой деревни в Башкирии, куда собирается приехать в скором времени в рамках рабочей поездки. Жители написали, что перед его приездом там выровняли дорогу, залатали дыры, заработал клуб и вычищен мусор.
«Мы постараемся отладить систему, когда о вот таких больших и малых бедах людей все начальники и подчиненные будут узнавать в режиме онлайн при четком контроле исполнительской дисциплины. А эти примеры эпохи ручного управления — будем вспоминать с улыбкой», — отметил Хабиров.
Напомним, ранее Радий Хабиров предложил депутатам запустить «Электронную приемную наказов избирателей». Кроме того, он поручил государственным служащим региона зарегистрироваться во всех социальных сетях.ОбществоВласть Башкортостан
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