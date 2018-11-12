Радий Хабиров запретил чиновникам в Башкирии использовать слово «невозможно»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров запретил чиновникам при нем употреблять слово «невозможно». Об этом он заявил на оперативном совещании правительства РБ.

Причиной такого решения главы республики стали объяснения мэра Учалинского района Фарита Давлетгареева по поводу ситуации с работой многофункциональных центров в регионе. По словам чиновника, сейчас «невозможно физически увеличить количество окошек в районных МФЦ из-за отсутствия площадок».

«Прошу при мне слово «невозможно» не употреблять. Если невозможно, значит, вам надо заняться другим делом. Я же не прошу вас навести порядок в своей семье, прошу навести порядок в ваших обязанностях. А если вы мне с ходу заявляете о невозможности, то я начинаю сомневаться в вашей профессиональной готовности. Слово «невозможно» пусть остается для вашего внутреннего употребления, а не для работы», — цитирует слова Хабирова «РИА Новости».

Напомним, ранее ведущий Первого канала Иван Ургант в своей программе высмеял «запретные слова», которые накануне ввел для чиновников администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин.