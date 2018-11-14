Радий Хабиров обошел Минниханова в медиарейтинге губернаторов ПФО

Врио главы Башкирии Радий Хабиров стал самым цитируемым в СМИ главой региона в Приволжском федеральном округе. Впервые за долгое время первое место уступил лидер Приволжья — президент Татарстана Рустам Минниханов.

Хабиров упоминался в СМИ более 9,77 тысячи раз, говорится в исследовании «Медиалогии». При этом упоминаний Минниханова аналитики насчитали около 8 тысяч.



Третье место занял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин — 8 тысяч упоминаний, но меньший показатель медиаиндекса, чем у Минниханова.



В общероссийском медиарейтинге глав регионов Радий Хабиров оказался на седьмом месте. Список возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, далее идут глава Крыма Сергей Аксенов и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Стоит отметить, что врио главы РБ стал лидером рейтинга на фоне решения закупить у «Медиалогии» платную услугу. Госорганы республики будут использовать систему «Инцидент», позволяющую отслеживать в соцсетях обращения граждан и оперативно на них реагировать.



Ранее Хабиров решил создать в Башкирии крупный государственный холдинг, который должен объединить ключевые региональные медиаактивы, в том числе интернет-издания, газеты, теле– и радиокомпании. В республике таким образом появится крупный государственный медиахолдинг на манер татарстанского «Татмедиа». Подробнее — читайте в материале «Реального времени».