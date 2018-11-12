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Радий Хабиров назначил нового министра экологии Башкирии

16:19, 12.11.2018
Радий Хабиров назначил нового министра экологии Башкирии
Фото: pravitelstvorb.ru

Исполняющим обязанности министра природопользования и экологии Башкирии назначен Мирхайдар Фатхуллин. Соответствующий указ подписал врио главы РБ Радий Хабиров.

Ранее Фатхуллин трудился в государственных и коммерческих структурах, также работал в банковской системе Башкирии и Татарстана. Последняя его должность — с 2014 по 2018 год являлся советником заместителя председателя правительства Свердловской области, заместителем директора контрольного департамента, заместителем директора департамента кадровой политики и контроля администрации губернатора и правительства Свердловской области.

Добавим, другим указом Радий Хабиров освободил бывшего главу ведомства Илдара Хадыева от должности. Причиной такого решения стала неудовлетворительная работа министра.

ОбществоВласть Башкортостан
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