Власти Уфы продлили два автобусных маршрута

В Уфе продлены два автобусных маршрута — №202 и №248.

В городской администрации рассказали, что решение о продлении маршрутов связано с оптимизацией транспортной системы в городе. Ранее жители жаловались, что испытывали проблемы с общественным транспортом, в том числе в микрорайоне Затон, селах Михайловка и Сипайлово.

В связи с этим мэрия Уфы скорректировала маршрут №248 «Уфимский ДОК — ОК «Сипайловский». Отныне он продлен до микрорайона Затон, конечная остановка — «Ул. Летчиков». Маршрут №202 «Школа-лицей №2 — ГДК» теперь следует до остановки «Ул. Адмирала Макарова» с прохождением по улицам Российской и Адмирала Макарова.

Напомним, в настоящее время власти пытаются наладить работу общественного транспорта в Уфе. В середине октября врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал решить проблему с нелегальными перевозчиками. В частности, был уволен директор «Башавтотранса» Разим Махиянов.



