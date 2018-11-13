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Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от Татарстана Александра Сидякина

14:25, 13.11.2018
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от Татарстана Александра Сидякина
Фото: realnoevremya.ru

Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия первого зампреда комитета нижней палаты по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, члена партии «Единая Россия» Александра Сидякина.

Спикер парламента Вячеслав Володин пожелал Сидякину успехов, отметив его активную позицию в плане законотворчества, передает ТАСС. Добавим, Александр Сидякин являлся депутатом Госдумы от Татарстана.

Напомним, в настоящее время Сидякин переехал в Башкирию, где занял пост руководителя администрации главы РБ. Ранее в рамках новой должности он уже был представлен коллективу.

ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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