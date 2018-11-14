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СМИ: вице-мэром Уфы по строительству станет Аскат Хайруллин

14:17, 14.11.2018

Должность заместителя главы администрации Уфы по строительству и архитектуре займет Аскат Хайруллин.

В настоящее время Хайруллин является топ-менеджером треста БНЗС. По информации «Коммерсанта» со ссылкой на источник, представление нового вице-мэра состоится завтра.

Напомним, ранее должность заместителя главы администрации Уфы по строительству и архитектуре занимал Артур Хромец. В начале ноября он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

ОбществоВласть Башкортостан
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