Курултай башкир Татарстана в третий раз выбрал председателем Гали Хасанова

Накануне в Нижнекамске прошел Курултай башкир Татарстана. На нем председателем национально-культурной автономии башкир РТ был в третий раз избран Гали Хасанов.

Эту информацию он подтвердил «Реальному времени».

Хасанов рассказал, что автономия башкир входит в Ассамблею народов Татарстана и не занимается политической деятельностью.

«Мы показываем культуру башкир. Показываем дружбу народов с другими диаспорами РТ», — отметил Хасанов.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава автономии рассказал, что сам Курултай башкир посетили кинематографисты из уфимского объединения «Башкортостан» Вилюра Исяндавлетова и Гульнур Ильясова, доцент БашГУ Нурислам Калмантаев, журналист и поэт Лариса Абдуллина и другие. Участники встречи посмотрели документальные фильмы об истории и культуре башкирского народа, избрали новых членов совета, внесли изменения в устав.