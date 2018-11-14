Фонд жилстроительства через суд потребовал от правительства Башкирии 1 млрд рублей

ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» (ФЖС) потребовал от правительства и Минфина РБ погасить задолженность в 1,08 млрд рублей. Соответствующий иск был подан в арбитражный суд.

Причины образования долга в материалах дела пока не уточняются, передает «Коммерсант». Иск поступил 13 ноября и к рассмотрению пока не принят.

ФЖС — крупный региональный застройщик и заказчик строительства. Уставный капитал — 1,4 млрд рублей. При этом в прошлом году фонд трижды снижал уставный капитал. В 2017 году ФЖС был заказчиком госконтрактов общей стоимостью 253 млн рублей и исполнителем госконтрактов стоимостью около 970 млн рублей. Выручка предприятия составила в 2017 году 374,06 млн рублей, чистый убыток — 2,2 млрд рублей. В этом году в отношении фонда возбуждены исполнительные производства на более чем 150 млн рублей.