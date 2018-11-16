Бывший вице-мэр Уфы, обвиняемый в превышении полномочий, не признает вину в растрате 1,6 млрд рублей

Обвиняемый в превышении должностных полномочий бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов не признает себя виновным в нанесении ущерба бюджету на сумму свыше 1,6 млрд рублей.

На заседании Октябрьского районного суда Уфы Филиппов сообщил судье, что «однозначно настроен на оправдательный приговор». Свою вину в преступлении он не признает, передает ТАСС.

Вторым фигурантом уголовного дела является бывший начальник управления капитального строительства уфимской администрации Марат Гареев. По ходатайству защиты обвиняемых, из-за неявки потерпевших суд перенес рассмотрение дела на декабрь.

Напомним, в июле Следком Башкирии сообщил о предъявлении вице-мэру Уфы Александру Филипповуа обвинения в превышении полномочий. По версии следствия, он причастен к махинациям с федеральной программой «Жилище» на 1,6 млрд рублей.

Этой осенью Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении бывшего чиновника. На этот раз он подозревается в передаче взятки кому-то из руководства прокуратуры Башкирии.