Путин присвоил главе МВД Башкирии звание генерал-лейтенанта
Президент России Владимир Путин присвоил министру внутренних дел по Республике Башкортостан, генерал-майору полиции Роману Дееву.
Согласно указу, Роману Дееву присвоено звание генерал-лейтенанта. Это произошло на фоне скандала с изнасилованием тремя полицейскими начальниками 23-летней девушки-дознавателя, произошедшим в Уфе.
Кроме того, генерал-лейтенантом стал Игорь Иванов.
Генерал-майорами полиции стали семь человек: Александр Бережный, Александр Востриков, Михаил Коробкин, Александр Мешков, Игорь Рыжевич, Александр Табакаев и Александр Щеглов. Звание генерал-майора Путин присвоил Валерию Никитину.
Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку замминистра внутренних дел Башкирии, руководителя следственного управления республиканского МВД Виктора Михайлова.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым