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Путин присвоил главе МВД Башкирии звание генерал-лейтенанта

12:13, 12.11.2018

Президент России Владимир Путин присвоил министру внутренних дел по Республике Башкортостан, генерал-майору полиции Роману Дееву.

Согласно указу, Роману Дееву присвоено звание генерал-лейтенанта. Это произошло на фоне скандала с изнасилованием тремя полицейскими начальниками 23-летней девушки-дознавателя, произошедшим в Уфе.

Кроме того, генерал-лейтенантом стал Игорь Иванов.

Генерал-майорами полиции стали семь человек: Александр Бережный, Александр Востриков, Михаил Коробкин, Александр Мешков, Игорь Рыжевич, Александр Табакаев и Александр Щеглов. Звание генерал-майора Путин присвоил Валерию Никитину.

Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку замминистра внутренних дел Башкирии, руководителя следственного управления республиканского МВД Виктора Михайлова.

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