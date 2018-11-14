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По поручению Хабирова Уфа перешла на новый режим работы уличного освещения

12:32, 14.11.2018
По поручению Хабирова Уфа перешла на новый режим работы уличного освещения
Фото: ufacity.info

Администрация Уфы пересмотрела график работы уличного освещения. Изменения были внесены по поручению врио главы Башкирии Радия Хабирова.

Согласно новому графику работы наружного освещения, «ночной режим» будет функционировать с 00.00 до 05.00. Ранее его запускали с 23.30 до 06.30.

«Существует утвержденный график включения системы наружного освещения на год. Время включения в нем определено в зависимости от наступления темного времени суток. Например, на сегодняшний день общее освещение по городу включается в 17.45 и выключается в 08.10», — рассказали в пресс-службе администрации РБ.

Всего в городе находится 89833 светоточек, 367 светофорных объектов, 759 питательных пунктов, 51 каскад и 40 трансформаторных подстанций. Обслуживанием световых объектов в городе занимается МУЭСП «Уфагорсвет».

Напомним, средняя освещенность улиц в городах и районах Башкирии составляет 67,8%. Накануне Радий Хабиров поставил задачу пересмотреть график работы систем освещения в темное время суток, увеличив время работы в вечерние и утренние часы.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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