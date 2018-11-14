По поручению Хабирова Уфа перешла на новый режим работы уличного освещения

Администрация Уфы пересмотрела график работы уличного освещения. Изменения были внесены по поручению врио главы Башкирии Радия Хабирова.

Согласно новому графику работы наружного освещения, «ночной режим» будет функционировать с 00.00 до 05.00. Ранее его запускали с 23.30 до 06.30.

«Существует утвержденный график включения системы наружного освещения на год. Время включения в нем определено в зависимости от наступления темного времени суток. Например, на сегодняшний день общее освещение по городу включается в 17.45 и выключается в 08.10», — рассказали в пресс-службе администрации РБ.

Всего в городе находится 89833 светоточек, 367 светофорных объектов, 759 питательных пунктов, 51 каскад и 40 трансформаторных подстанций. Обслуживанием световых объектов в городе занимается МУЭСП «Уфагорсвет».

Напомним, средняя освещенность улиц в городах и районах Башкирии составляет 67,8%. Накануне Радий Хабиров поставил задачу пересмотреть график работы систем освещения в темное время суток, увеличив время работы в вечерние и утренние часы.