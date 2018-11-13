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Следком возбудил дело по факту выдачи просроченного инсулина в детской больнице Башкирии

17:06, 13.11.2018
Следком возбудил дело по факту выдачи просроченного инсулина в детской больнице Башкирии
Фото: pixabay.com

Следком возбудил уголовное дело по факту выдачи просроченного инсулина в детской клинической больнице Башкирии.

Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в больнице используют инсулин с истекшим сроком годности для инъекций детям, которые больны диабетом.

В настоящее время специалистами изучаются поставки лекарственных препаратов и проводится их проверка на соответствие установленным нормам качества и безопасности. По итогам расследования дела следователи дадут юридическую оценку действиям работников медицинского учреждения.

Напомним, ранее Следком Башкирии заподозрил в халатности сотрудников Минздрава РБ из-за закупок лекарств.

Общество Башкортостан
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